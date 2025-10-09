Рэтклифф: "МЮ станет самым прибыльным футбольным клубом в мире"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф пообещал сделать "красных дьяволов" "самым прибыльным футбольным клубом в мире".

Купив долю в "Юнайтед" и получив в свои руки контроль над клубом, первым делом Рэтклифф принялся сокращать расходы.



Рэтклифф увольнял персонал и даже отменил бесплатное питание для сотрудников, за что его много критиковали, однако в будущем британский бизнесмен ожидает увидеть плоды этих непопулярных мер.



"Просто расходы были чересчур велики. В "Манчестер Юнайтед" трудятся великолепные люди, но также здесь присутствовал уровень посредственности, которая стала раздутой".



"Меня много упрекали за отмену бесплатных обедов, но лично меня никто и никогда не кормил обедом бесплатно".



"У футбольной команды есть две стороны: бизнес и спортивная. Нравится вам или нет, но наибольшая корреляция между результатами и любым внешним фактором — это прибыльность. Чем больше у вас денег, тем лучше состав вы можете собрать".



"Поэтому в первый год мы потратили ужасно много времени, чтобы поместить клуб на устойчивый и здоровый путь".



"Последние финансовые результаты не отражают всех преимуществ, да и нас нет в Лиге Чемпионов. Но эти показатели улучшатся. "Манчестер Юнайтед" станет самым прибыльным футбольным клубом в мире, и это, надеюсь, поспособствует футболу стабильно высокого уровня в долгосрочной перспективе", — цитирует Рэтклиффа Sky Sports.