Палмер не сыграет за "Челси" до ноября

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер задержится в лазарете до ноября из-за проблем с паховой областью.

По причине время от времени обострявшихся проблем с пахом Палмер сыграл лишь четыре матча в новом сезоне, хотя изначально пах начал беспокоить Коула еще во время предсезонной подготовки.



Палмер был заменен на 21-й минуте проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 20 сентября, после чего главный тренер "синих" Энцо Мареска сообщил, что Коул не нуждается в операции, но получит время на отдых.



Возвращение Палмера в строй ожидалось после этого международного перерыва, но BBC утверждает, что 23-летний англичанин задержится в лазарете до ноября.



Скорее всего, Палмер не поможет "Челси" в матчах против "Ноттингем Форест", "Аякса", "Сандерленда" и "Вулверхэмптона".



Добавим, в этот международный перерыв Палмер не был вызван в сборную Англии, чей наставник Томас Тухель выразил озабоченность состоянием подопечного и даже заявил, что проблема Коула рискует стать хронической.