Анонс матча Англия — Уэльс
В четверг вечером сборная Англии отвлечется от отбора к Чемпионату Мира 2026 года, чтобы сыграть товарищеский матч против соседей из Уэльса.
Англичане уверенно лидируют в своей отборочной группе к ЧМ-2026, поэтому данный матч уже могут рассматривать как этап подготовки к большому турниру следующим летом.
Англичане и валлийцы имеют богатую историю противостояний и в четверг встретятся в 105-й раз в истории.
Позже в этот международный перерыв команда Томаса Тухеля посетит Ригу, чтобы сыграть с Латвией, тогда как Уэльс ждет домашний матч против Бельгии
- Англичане выиграли каждую из семи последних встреч с Уэльсом во всех соревнованиях — длиннее действующие победные серии у "трех львов" только против Люксембурга (9), Андорры (8) и Сан-Марино (8).
- Уэльс одержал лишь одну победу в 24 выездных матчах против Англии после Второй мировой войны (6 ничьих, 17 поражений) — 0:1 на "Уэмбли" в мае 1977.
- Англичане забивали в каждом из 16 последних матчей во всех соревнований, что является повторением их рекорда в этом веке.
- Валлийцы проиграли два из трех своих последних матчей (1 победа), хотя до этого — лишь один из 19 (9 побед, 9 ничьих).
- Англия проиграла оба своих последних товарищеских матча — против Исландии в июне 2024 (0:1) и против Сенегала в июне 2025 (1:3).
- Уэльс не выиграл ни одного из 11 своих последних товарищеских матчей на выезде (1 ничья, 10 поражений).
- Каждый из восьми предыдущих тренеров англичан выигрывал свой первый матч против другой британской сборной.
- В двух последних матчах, против Андорры и Сербии, полузащитник Эллиот Андерсон был лучшим среди англичан по точным передачам (182), пасам вперед (48), точным дальним пасам (10), возвратам мяча (23) и отборам (5).
Капитан англичан Харри Кейн пропустит этот матч из-за ушиба лодыжки. В последний момент от поездки в сборную отказался Рис Джеймс, на место которого был призван Нико О'Райли. Джед Спенс — единственный чистый правый защитник в распоряжении Тухеля.
Товарищеский матч
Сборная Англии — сборная Уэльса
Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз
