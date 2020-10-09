"Юнайтед" переманивает директора "Брентфорда"

"Манчестер Юнайтед" удалось переманить главного операционного директора "Брентфорда" Амиша Манека.

В "Юнайтед" Манек станет директором по футбольным операциям и к работе приступит в 2026 году, сообщает The Athletic.



Манек будет отчитываться перед спортивным директором Джейсоном Уилкоксом, а его обязанности будут включать в себя организацию поездок, логистику, поддержку игроков и операции с командой.



Манек станет вторым руководителем, сменившим "Брентфорд" на "Юнайтед" за последнее время, после Стивена Торпи, который в августе стал директором академии "красных дьяволов".



Манек трудился в "Брентфорде" с 2022 года, прежде проведя пять лет в "Арсенале". У "пчел" Амиш был больше сосредоточен на административной работе, тогда как в "Юнайтед" ему предстоит решать вопросы и футбольного характера.