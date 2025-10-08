Тухель сообщил, кто заменит Кейна в качестве капитана против Уэльса
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал имена трех претендентов на капитанскую повязку в товарищеском матче против Уэльса в отсутствие Харри Кейна.
В расположение сборной Англии 32-летний Кейн прибыл с ушибом лодыжки, который он получил в своем последнем матче за "Баварию".
Кейн до сих пор не приступил к полноценным тренировкам, и Тухель побережет своего капитана до выезда к Латвии 14 октября.
А капитанская повязка англичан в матче на "Уэмбли" в четверг вечером достанется одному из трех опытных игроков.
"Харри не сыграет, его ударили в его последнем матче. Ему слишком больно пинать мяч, и это слишком рискованно для него".
"Мы дадим ему все шансы поправить свое здоровье, и мы убеждены, что он будет готов к Латвии".
"Варианты насчет капитана? Это будет кто-нибудь из Джордана Хендерсона, Джона Стоунса и Деклана Райса", — цитирует Тухеля BBC.
