Кейн, вероятно, не сыграет за Англию против Уэльса

Капитан сборной Англии Харри Кейн, вероятно, пропустит товарищеский матч против Уэльса в четверг вечером.

На вызов в сборную Кейн прибыл с жалобой на лодыжку, которую он ушиб в матче за "Баварию" против "Айнтрахта" в минувшую субботу.



"Я получил ушиб, и в данный момент я восстанавливаюсь. Через несколько дней я должен быть в порядке, так что это не проблема для сборной. Я буду там в понедельник", — сказал Кейн после победы 0:3.



Однако в среду 32-летний нападающий не тренировался со своими партнерами по сборной Англии, ограничившись занятием в зале.



И хотя травма Кейна не является серьезной, The Independent ожидает, что главный тренер англичан Томас Тухель побережет Харри на "Уэмбли" в четверг, дабы задействовать своего капитана против Латвии 14 октября в рамках отбора к ЧМ-2026.