"Форест" склоняется к тому, чтобы оставить Постекоглу

Анге Постекоглу "Ноттингем Форест" склоняется к тому, чтобы пока не увольнять своего главного тренера Анге Постекоглу.

Постекоглу только 9 сентября возглавил "Форест". С тех пор "лесники" провели семь матчей, ни одного не выиграли и ни разу не оформили "клин-шит".

60-летний австралиец уже настроил против себя фанатов "Форест", который в концовке проигранного матча Лиги Европы против "Мидтьюлланда" 2 октября принялись скандировать "ты будешь уволен наутро".

Этот международный перерыв боссы "Форест" собирались использовать, чтобы подумать насчет дальнейшего сотрудничества с Постекоглу, и Daily Mail утверждает, что в данный момент увольнение Анге маловероятно.

Владелец "Форест" Евангелос Маринакис едва ли укажет Постекоглу на дверь в этот международный перерыв, но при этом является большим поклонником главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы, чей контракт истекает в конце сезона.




08.10.2025

