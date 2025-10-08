"Форест" склоняется к тому, чтобы оставить Постекоглу

"Ноттингем Форест" склоняется к тому, чтобы пока не увольнять своего главного тренера Анге Постекоглу.

Постекоглу только 9 сентября возглавил "Форест". С тех пор "лесники" провели семь матчей, ни одного не выиграли и ни разу не оформили "клин-шит".



60-летний австралиец уже настроил против себя фанатов "Форест", который в концовке проигранного матча Лиги Европы против "Мидтьюлланда" 2 октября принялись скандировать "ты будешь уволен наутро".



Этот международный перерыв боссы "Форест" собирались использовать, чтобы подумать насчет дальнейшего сотрудничества с Постекоглу, и Daily Mail утверждает, что в данный момент увольнение Анге маловероятно.



Владелец "Форест" Евангелос Маринакис едва ли укажет Постекоглу на дверь в этот международный перерыв, но при этом является большим поклонником главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы, чей контракт истекает в конце сезона.