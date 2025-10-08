Хендерсон намекнул, что жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Полузащитник "Брентфорда" Джорджан Хендерсон намекнул, что считает ошибкой свой переход из "Ливерпуля" в саудовский "Аль-Иттифак" в 2023 году.

Будучи капитаном "Ливерпуля", летом 2023 Хендерсон сорвался в Саудовскую Аравию на зарплату в 700,000 фунтов в неделю.



В то время Хендерсона нещадно критиковали — и не только из-за жадности, но из-за предательства интересов ЛГБТ-меньшинств, ярым защитником которых Джордан считался.



Хендерсон провел в "Аль-Иттифаке" всего полгода, затем сбежав в "Аякс", где провел следующие полтора сезона.



Минувшим летом Хендерсон присоединился к "Брентфорду", благодаря которому смог вернуться в сборную Англии, и 35-летний игрок настаивает, что приехал в национальную команду не "чирлидером".



"Я не думаю, что это (отъезд в Саудовскую Аравию) было причиной, почему я не попал на Евро. Будучи в Саудовской Аравии, я вызывался каждый раз до Евро".



"Да, оглядываясь сейчас назад, возможно, я бы принял другие решения. Но в то время я чувствовал, что поступаю правильно по многим причинам, и только мне известны эти причины".



"Не буду лгать, за последние пару лет у меня были тяжелые моменты. Уход из "Ливерпуля" ощущался как расставание с любимой".



"Конечно, я не идеален, и я совершал ошибки в прошлом. Конечно, я буду их совершать на протяжении всей своей карьеры. Но я всегда старался поступать правильно".



"Самые важные люди — это тренер, его штаб и игроки. Самое важное — это то, что они думают".



"Спросите их, что они думают. Думают ли они, что меня взяли сюда как чирлидера. Не думаю, что один из лучших тренеров в Европе пригласил бы меня только для этого", — цитирует Хендерсона BBC.