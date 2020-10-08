"Орландо Сити" не удалось заполучить Ришарлисона

Клубу МЛС "Орландо Сити" не удалось заполучить нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона минувшим летом.

По информации ESPN Brasil, минувшим летом "Орландо Сити" вел переговоры о приобретении Ришарлисона за 40 миллионов евро (34.7 млн. фунтов).



"Орландо Сити" манил Ришарлисона долгосрочным контрактом и ключевой ролью в своей команде, однако 28-летний бразилец предпочел остаться в "Тоттенхэме", где у него есть контракт до 2027 года.



В августе Ришарлисон также отверг интерес из Саудовской Аравии, почитав, что смена клуба может негативно сказаться на его шансах попасть на Чемпионат Мира следующим летом.



Добавим, в этом сезоне Ришарлисон забил три гола и отдал одну результативную передачу в семи матчах Премьер-Лиги за "Тоттенхэм".