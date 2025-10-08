Тарковски заключил с "Эвертоном" новый контракт до 2028 года
Защитник "Эвертона" Джеймс Тарковски подписал новый контракт с мерсисайдским клубом.
Предыдущий контракт Тарковски истекал в конце следующего сезона, но теперь будущее Джеймса связано с "Эвертоном" до июня 2028.
Тарковски сыграл 128 матчей за "Эвертон" во всех соревнованиях после своего перехода из "Бернли" свободным агентом летом 2022.
32-летний англичанин является ключевым игроком для главного тренера "ирисок" Дэвида Мойеса, а также значится вице-капитаном команды.
"Я наслаждаюсь каждой минутой совместной работы с нашим тренером. Он дал четко понять, куда движется этот клуб. Результаты и игра по-настоящему улучшились за его время здесь и, кажется, движутся в одном направлении".
"Я хочу быть частью этого, и по этой причине я заключил новый контракт. Теперь мы, игроки, должны поддержать это движение", — сообщил Тарковски.
08.10.2025 16:00
Просмотров: 181
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: