Тарковски заключил с "Эвертоном" новый контракт до 2028 года

Защитник "Эвертона" Джеймс Тарковски подписал новый контракт с мерсисайдским клубом.

Предыдущий контракт Тарковски истекал в конце следующего сезона, но теперь будущее Джеймса связано с "Эвертоном" до июня 2028.



Тарковски сыграл 128 матчей за "Эвертон" во всех соревнованиях после своего перехода из "Бернли" свободным агентом летом 2022.



32-летний англичанин является ключевым игроком для главного тренера "ирисок" Дэвида Мойеса, а также значится вице-капитаном команды.



"Я наслаждаюсь каждой минутой совместной работы с нашим тренером. Он дал четко понять, куда движется этот клуб. Результаты и игра по-настоящему улучшились за его время здесь и, кажется, движутся в одном направлении".



"Я хочу быть частью этого, и по этой причине я заключил новый контракт. Теперь мы, игроки, должны поддержать это движение", — сообщил Тарковски.