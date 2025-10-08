Троссард не помышлял об уходе из "Арсенала" летом

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард заявил, что не помышлял об уходе из лондонского клуба минувшим летом.

Минувшим летом Троссарда сватали в различные клубы, включая "Баварию", дортмундскую "Боруссию", "Бешикташ", "Фенербахче" и "Рому".



Троссард остался и даже заключил с "Арсеналом" новый контракт — с прежним сроком, но с повышением зарплаты.



30-летний бельгиец лишь может догадываться, откуда взялись эти слухи, потому что он сам не вел никаких переговоров.



"Такого рода слухи есть всегда. Вариант с уходом никогда по-настоящему не рассматривался. Мне очень хорошо в "Арсенале".



"В начале сезона меня слегка беспокоила травма. Думаю, эти слухи появились из-за дефицита игровых минут", — цитирует Троссарда Evening Standard.