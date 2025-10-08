Палмер зарегистрировал "Cold Palmer" как торговую марку
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер успешно зарегистрировал фразу "Cold Palmer" в качестве торговой марки.
Соответствующее решение приняло Ведомство по интеллектуальной собственности Великобритании, сообщает Daily Mail.
Теперь использование фразы "Cold Palmer" запрещено в коммерческих целях, кроме как самим Палмером.
Палмер может использовать торговую марку для продажи под своим именем различной продукции, включая одежду, еду, игрушки, туалетную воду, бритвенные лезвия, напитки.
Палмеру лишь запрещено продавать вино под своим именем, потому что ранее в этом году винодельня Шато Пальмер (Chateau Palmer) с юго-запада Франции выиграла юридическую битву у Коула, но тот все равно может заняться другими алкогольными напитками.
Прозвище "холодный" или "ледяной" закрепилось за Палмером благодаря фирменному празднованию своих голом 23-летним игроком сборной Англии.
Последние комментарии:
Представьте этот недоумок зарегистрирует празднование "Срущий Палмер" и запретит всем срать. Наступит глобальная катастрофа. И только хохлы с жидами останутся в профите и заживут припеваюче. Доколе мы будем это терпеть? Надо подсуетиться и предотвратить вселенский кошъмар. Желаю всем оставаться в здравии и быть оптимистами.
простуженный
