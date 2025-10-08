Весле Фофана возобновил тренировки

Защитник "Челси" Весле Фофана возобновил полноценные тренировки.

24-летний Фофана не был вызван в сборную Франции в этот международный перерыв, а три последних матча "Челси" пропустил из-за подозрений на сотрясение.



Дело в том, что Фофана неудачно столкнулся головой со своим голкипером Филипом Йоргенсеном во время победы 1:2 над "Линкольном" в Кубке Лиги 23 сентября.



Протокол при травме головы требует отстранения игрока от любой футбольной активности на срок минимум в 12 дней. Как сообщает Evening Standard, сейчас Фофана получил зеленый свет на возобновление тренировок.



После международного перерыва также будут доступны Трево Чалоба, пропустивший победу 2:1 над "Ливерпулем" из-за дисквалификации, и Бенуа Бадиашиле, вынужденно замененный против "красных", поэтому кадровый кризис в "Челси" постепенно идет на спад.