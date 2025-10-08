Каррагер: "Аморима уволят до Рождества"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим будет уволен со своего поста до Рождества.
На второй в сезоне международный перерыв "Юнайтед" ушел, занимая 10-е место в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" проиграли три из своих семи матчей в чемпионате и вылетели из Кубка Лиги.
Несмотря на обнадеживающую победу 2:0 над "Сандерлендом" в минувший уикенд, Каррагеру кажется, что Аморим больше не контролирует ситуацию в "Юнайтед".
"Мне не нравится говорить, что тренера следует уволить. Это неуважительно, и это сложно по-человечески, но я думаю, мы на том этапе, когда Рубен Аморим несостоятелен в своей работе".
"Это неминуемо, что его уволят до Рождества".
"Его статистика в качестве тренера "Манчестер Юнайтед" невероятна — забитых голов при нем только на два больше, чем пропущенных", — цитирует Каррагера Daily Mail.
в прошлоом сезоне был рядом с зоном вылета, сейчас 10ый, прогресс очевиден. надо дать время.
