Каррагер: "Аморима уволят до Рождества"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим будет уволен со своего поста до Рождества.

На второй в сезоне международный перерыв "Юнайтед" ушел, занимая 10-е место в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" проиграли три из своих семи матчей в чемпионате и вылетели из Кубка Лиги.



Несмотря на обнадеживающую победу 2:0 над "Сандерлендом" в минувший уикенд, Каррагеру кажется, что Аморим больше не контролирует ситуацию в "Юнайтед".



"Мне не нравится говорить, что тренера следует уволить. Это неуважительно, и это сложно по-человечески, но я думаю, мы на том этапе, когда Рубен Аморим несостоятелен в своей работе".



"Это неминуемо, что его уволят до Рождества".



"Его статистика в качестве тренера "Манчестер Юнайтед" невероятна — забитых голов при нем только на два больше, чем пропущенных", — цитирует Каррагера Daily Mail.