Каррагер: "Аморима уволят до Рождества"

Рубен Аморим Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим будет уволен со своего поста до Рождества.

На второй в сезоне международный перерыв "Юнайтед" ушел, занимая 10-е место в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" проиграли три из своих семи матчей в чемпионате и вылетели из Кубка Лиги.

Несмотря на обнадеживающую победу 2:0 над "Сандерлендом" в минувший уикенд, Каррагеру кажется, что Аморим больше не контролирует ситуацию в "Юнайтед".

"Мне не нравится говорить, что тренера следует уволить. Это неуважительно, и это сложно по-человечески, но я думаю, мы на том этапе, когда Рубен Аморим несостоятелен в своей работе".

"Это неминуемо, что его уволят до Рождества".

"Его статистика в качестве тренера "Манчестер Юнайтед" невероятна — забитых голов при нем только на два больше, чем пропущенных", — цитирует Каррагера Daily Mail.




Метки Аморим, Каррагер, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 164

Последние комментарии:




  1. wengerrrro 08.10.2025 11:13 # wengerrrro
    в прошлоом сезоне был рядом с зоном вылета, сейчас 10ый, прогресс очевиден. надо дать время.

