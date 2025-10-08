Скоулз считает Тонали лучшим полузащитником в Премьер-Лиге

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал Сандро Тонали из "Ньюкасла" лучшим полузащитником в Премьер-Лиге в данный момент.

Скоулз высоко оценивает Мойсеса Кайседо из "Челси", Алексиса Макаллистера из "Ливерпуля", Деклана Райса из "Арсенала", но на первое место все же ставит Тонали, которого "Ньюкасл" приобрел у "Милана" за 55 миллионов фунтов в 2023 году.



"Лучший полузащитник прямо сейчас? Это тяжело".



"Я по-прежнему не рассматриваю Мойсеса Кайседо совершенным игроком полузащиты. Он забил отличный гол и великолепно сыграл против "Ливерпуля". В прошлом году я немного критиковал его, и меня за это упрекали. Я даже думал взять свои слова назад, потому что он был великолепен на клубном Чемпионате Мира".



"Просто я предпочитаю полузащитников контролирующего типа, в игре которых чуть больше стиля и которые могут забивать чуть чаше, чем Кайседо".



"Это был великолепный гол против "Ливерпуля", но разве вы удивитесь, если он не повторит этого следующие 18 месяцев? Он является одним из лучших в разрушении игры, в этом он великолепен. Но я предпочитаю полузащитников других типов".



"Алексис Макаллистер был абсолютно великолепен в прошлом сезоне, он контролировал игру во многих матчах, и я думаю, "Ливерпулю" этого не хватает в данный момент".



"Я также обожаю Сандро Тонали. Он великолепен. Очень хорош. Я бы, наверное, выбрал Тонали в данный момент".



"Да, вы можете назвать Деклана Райса, но я думаю, Тонали лучше, чем Райс. Мне правда нравится Райс, не поймите меня неправильно. Думаю, у него есть все".



"Иногда он совершает слишком много касаний мяча и пытается выглядеть чуть более стильно, чем необходимо. Он умеет все, но я просто не думаю, что он делает достаточно. Я предпочитаю Тонали, но они оба хорошие игроки", — цитирует Скоулза Daily Mirror.