Магуайр хочет получить новый контракт в "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр хочет продлить свое пребывание в "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт Магуайра истекает в конце этого сезона, причем свою опцию продления на 12 месяцев "Юнайтед" уже использовал.



Согласно свежим слухам, к Магуайру существует интерес из Саудовской Аравии, однако talkSPORT утверждает, что 32-летний англичанин предпочел бы остаться в "Юнайтед".



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим высоко ценит Магуайра, однако Харри едва ли удастся сохранить свою текущую зарплату в 190,000 фунтов в неделю, даже если он получит предложение о новой сделке.