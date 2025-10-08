Зиркзее хочет уйти из "Юнайтед" в январе

Нападающий Джошуа Зиркзее хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

С приходом в "Юнайтед" Матеуса Куньи, Бриана Мбемо и Беньямна Шешко минувшим летом у Зиркзее значительно убавилось игровых минут.



В новом сезоне 24-летний Зиркзее отметился лишь тремя появлениями на замену в Премьер-Лиге, а также не смог уберечь "Юнайтед" от сенсационного поражения против "Гримсби" в Кубке Лиги.



По информации Daily Mail, Зиркзее глубоко разочарован своей ситуацией и уже не надеется вернуть расположение главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима.



Зиркзее считает абсолютно критичным для себя покинуть "Юнайтед" в январе, чтобы иметь шансы попасть в заявку сборной Голландии на Чемпионат Мира следующим летом.



Источник добавляет, что минувшим летом Зиркзее интересовались "Наполи", "Ювентус" и ПСВ.