"Челси" не будет покупать голкипера в 2026 году

Филип Йоргенсен и Роберт Санчес "Челси" не планирует приглашать нового голкипера в 2026 году.

В начале июня, до клубного Чемпионата Мира, "Челси" предпринял попытку приобрести голкипера "Милана" Майка Меньяна, но неудачно, не договорившись по цене.

Позже летом "Челси" уже не пытался укрепить последний рубеж, и Sky Sports утверждает, что "синие" не будут этого делать и в два следующих трансферных окна.

В этом сезоне главный тренер "Челси" Энцо Мареска может использовать Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена, а также лондонскому клубу принадлежит Майк Пендерс.

Этот сезон Пендерс проводит за родственный "Страсбур" на правах аренды и пока выглядит очень уверенно, и в "Челси" уверены, что 20-летний бельгиец обладает потенциалом однажды стать первым номером на "Стэмфорд Бридж".




Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2025 23:00

Последние комментарии:




  1. chelsea88 08.10.2025 00:04 # chelsea88
    Блядь вы тогда из молодёжки кого-нибудь подтяните попробуйте чтоль.

    (ответить)

