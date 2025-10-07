"Челси" не будет покупать голкипера в 2026 году
"Челси" не планирует приглашать нового голкипера в 2026 году.
В начале июня, до клубного Чемпионата Мира, "Челси" предпринял попытку приобрести голкипера "Милана" Майка Меньяна, но неудачно, не договорившись по цене.
Позже летом "Челси" уже не пытался укрепить последний рубеж, и Sky Sports утверждает, что "синие" не будут этого делать и в два следующих трансферных окна.
В этом сезоне главный тренер "Челси" Энцо Мареска может использовать Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена, а также лондонскому клубу принадлежит Майк Пендерс.
Этот сезон Пендерс проводит за родственный "Страсбур" на правах аренды и пока выглядит очень уверенно, и в "Челси" уверены, что 20-летний бельгиец обладает потенциалом однажды стать первым номером на "Стэмфорд Бридж".
07.10.2025 23:00
Блядь вы тогда из молодёжки кого-нибудь подтяните попробуйте чтоль.
