"Челси" не будет покупать голкипера в 2026 году

"Челси" не планирует приглашать нового голкипера в 2026 году.

В начале июня, до клубного Чемпионата Мира, "Челси" предпринял попытку приобрести голкипера "Милана" Майка Меньяна, но неудачно, не договорившись по цене.



Позже летом "Челси" уже не пытался укрепить последний рубеж, и Sky Sports утверждает, что "синие" не будут этого делать и в два следующих трансферных окна.



В этом сезоне главный тренер "Челси" Энцо Мареска может использовать Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена, а также лондонскому клубу принадлежит Майк Пендерс.



Этот сезон Пендерс проводит за родственный "Страсбур" на правах аренды и пока выглядит очень уверенно, и в "Челси" уверены, что 20-летний бельгиец обладает потенциалом однажды стать первым номером на "Стэмфорд Бридж".