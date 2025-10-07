Дайч не будет тренировать "Рейнджерс"

Бывший главный тренер "Эвертона" Шон Дайч не заинтересован в работе с шотландским "Рейнджерс".

В данный момент "Рейнджерс" ищет замену Расселлу Мартину, который только минувшим летом заключил контракт до 2028 года, но продержался лишь 17 матчей.



По информации Sky Sports, "Рейнджерс" все еще находится в процессе составления списка кандидатов и не имеет явного фаворита, несмотря на слухи о возвращении в Глазго Стивена Джеррарда.



Но кого точно не будет в "Айброкс", так это Дайча, которому образовавшаяся вакансия в настоящее время не интересна, несмотря на свое знакомство со спортивным директором "Рейнджерс" Кевином Телвеллом по совместной работе в "Эвертоне".



Дайч находится без работы с января, когда от его услуг ради возвращения Дэвида Мойеса отказался "Эвертон".