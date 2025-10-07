Джеррард "чувствует себя дерьмом", когда вспоминает о своей осечке против "Челси"

Джеррард Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что "чувствует себя дерьмом", когда ему напоминают о его роковой ошибке против "Челси" в 2014 году.

Поскользнувшись в том злополучном матче против "Челси", Джеррард стал виновником пропущенного гола, который обрек "Ливерпуль" на домашнее поражение, лишившее "красных" инициативы в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В карьере Джеррарда было несколько таких моментов, которые Стивен по-прежнему тяжело переживает, хотя и не забивает себе этим голову.

"Я не уверен, что приходит в голову первым. Мне приятно говорить о хороших вещах: Стамбуле, "Олимпиакосе", Кубке Англии... Это приятное ощущение".

"А когда я вижу интервью или ролики по телевизору, вижу этот дерьмовый пас за сборную Англии, вижу разговоры о том, что я не оправдывал ожиданий в сборной Англии и не реализовал пенальти за сборную Англии, я чувствую себя дерьмом".

"То же самое насчет "Челси". Это заставляет меня чувствовать себя дерьмом. Мне приходится жить с этим. Я управляю этим, контролирую это. Всплывает ли это каждый день моей жизни? Нет. Должен ли я это мужественно принять? Да, я не могу это изменить".

"Все эти дерьмовые моменты моей карьеры всплывают время от времени. Как и хорошие моменты. Поэтому я должен мириться с этим. Но я ненавижу проигрывать футбольные матчи. Я ненавижу не оправдывать ожиданий".

"Я сижу здесь, так и не выиграв Премьер-Лигу. Не только в тот год (с осечкой против "Челси"), но и в каждый год своих выступлений. Будучи капитаном "Ливерпуля", я чувствовал, что должен достичь этого. Я этого не сделал и должен нести за это ответственность".

"Но я не зацикливаюсь на индивидуальных моментах, хороших или плохих. Я просто принимаю это, когда они всплывают. Но это не так, что я постоянно думаю об этом", — цитирует Джеррарда Daily Mail.




