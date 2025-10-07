Руни не ожидает, что снова будет тренировать
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что не ожидает своего возвращения к тренерской работе.
Последним местом, где Руни пробовал себя в качестве тренера, был "Плимут", уволивший Уэйна в декабре прошлого года.
Сейчас 39-летний англичанин пробует себя в качестве медийного эксперта, и эта работа его вполне устраивает.
"Нет, у меня не чешутся руки (насчет тренерской работы). Я доволен тем, чем занимаюсь. Я все еще учусь мастерству эксперта и стараюсь прибавить в этом".
"Я счастлив. Я могу больше видеть своих детей, не находясь под давлением от тренерской работы".
"Вернусь ли я? Только если предоставится правильная возможность, насчет чего я очень сомневаюсь учитывая случившееся на моих предыдущих работах".
"Я не глуп, я могу честно это признать... Я доволен тем, что делаю", — сообщил Руни talkSPORT.
07.10.2025 19:00
