Руни не ожидает, что снова будет тренировать

Уэйн Руни Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что не ожидает своего возвращения к тренерской работе.

Последним местом, где Руни пробовал себя в качестве тренера, был "Плимут", уволивший Уэйна в декабре прошлого года.

Сейчас 39-летний англичанин пробует себя в качестве медийного эксперта, и эта работа его вполне устраивает.

"Нет, у меня не чешутся руки (насчет тренерской работы). Я доволен тем, чем занимаюсь. Я все еще учусь мастерству эксперта и стараюсь прибавить в этом".

"Я счастлив. Я могу больше видеть своих детей, не находясь под давлением от тренерской работы".

"Вернусь ли я? Только если предоставится правильная возможность, насчет чего я очень сомневаюсь учитывая случившееся на моих предыдущих работах".

"Я не глуп, я могу честно это признать... Я доволен тем, что делаю", — сообщил Руни talkSPORT.




Дата 07.10.2025 19:00

