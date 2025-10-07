Сын Артеты сыграл за команду "Арсенала" U-17
Сын главного тренера "Арсенала" Микеля Артета присоединился к команде U-17 из академии лондонского клуба.
16-летний Габриэль Артета Берналь, старший из трех детей Микеля, уже некоторое время занимается со своими сверстниками из академии "Арсенала", а на прошлой неделе дебютировал за команду "канониров" U-17 против "Уотфорда" на Кубок Премьер-Лиги (3:3), сообщает Daily Mail.
Габриэль родился в 2009, когда его отец играл за "Эвертон", но свое детство провел в Лондоне, куда два года спустя отправился Микель, все еще будучи игроком.
В отличии от отца, который действовал на позиции центрального полузащитника, Габриэль играет правого вингера и в перспективе может стать конкурентом Букайо Сака, если дорастет до первой команды "Арсенала".
07.10.2025 18:00
Последние комментарии:
Так вот зачем Доумана привлекли к основе и ротации. Это соломка, чтобы пропихнуть в первую команду младшего доминатора
В3уахахха кумовство е6аное ра3вели в етом жалком клубишке
