"Уэмбли" может стать временным домом для "Арсенала"

"Арсеналу", возможно, придется переехать на "Уэмбли", пока идут работы по расширению стадиона "Эмирейтс".

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах "Арсенала" расширить "Эмирейтс", который сейчас вмещает 60,700 зрителей.



"Арсенал" хочет увеличить вместимость своего стадиона за пределы 70,000 зрителей, изменив наклон трибун или план рассадки.



Проект все еще находится в разработке, но, скорее всего, потребует реконструкции почти каждой части стадиона, нежели какой-то отдельной трибуны, и будет стоить сотни миллионов фунтов.



Такого рода комплексные работы, утверждает The Telegraph, заставят "Арсенал" временно покинуть "Эмирейтс", и пристанищем для команды Микеля Артеты может стать "Уэмбли".



В целях повышения своих доходов "Арсенал" также хочет превратить "Эмирейтс" в мультифункциональную арену по примеру нового стадиона "Тоттенхэма", который принимает концерты артистов первой величины вроде Тейлор Свифт и Бейонсе, а также матчи НФЛ.