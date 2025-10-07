Англия договаривается о товарищеских матчах с Уругваем и Японией
FA ведет переговоры о проведении товарищеских матчей сборной Англии против Уругвая и Японии в марте 2026.
В данный момент возглавляемая Томасом Тухелем английская сборная уверенно движется к тому, чтобы подтвердить свой выход на Чемпионат Мира следующим летом.
Как сообщает The Guardian, Ассоциация уже планирует подготовку англичан к ЧМ-2026 и хочет, чтобы в рамках этого процесса подопечные Тухеля сыграли против команд из Южной Америки и Азии.
В качестве потенциальных соперников из этих регионов рассматриваются Уругвай и Япония, и с высокой вероятностью те и другие будут приглашены на "Уэмбли".
С момента назначения Тухеля англичане преимущественно играли против европейских сборных, лишь в июне уступив Сенегалу в товарищеском матче.
07.10.2025 14:00
Просмотров: 154
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: