Англия договаривается о товарищеских матчах с Уругваем и Японией

FA ведет переговоры о проведении товарищеских матчей сборной Англии против Уругвая и Японии в марте 2026.

В данный момент возглавляемая Томасом Тухелем английская сборная уверенно движется к тому, чтобы подтвердить свой выход на Чемпионат Мира следующим летом.



Как сообщает The Guardian, Ассоциация уже планирует подготовку англичан к ЧМ-2026 и хочет, чтобы в рамках этого процесса подопечные Тухеля сыграли против команд из Южной Америки и Азии.



В качестве потенциальных соперников из этих регионов рассматриваются Уругвай и Япония, и с высокой вероятностью те и другие будут приглашены на "Уэмбли".



С момента назначения Тухеля англичане преимущественно играли против европейских сборных, лишь в июне уступив Сенегалу в товарищеском матче.