Каррагер: "Я кайфанул от празднования Марески"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что получил удовольствие от празднования главного тренера "Челси" Энцо Марески против "Ливерпуль".

"Челси" удалось вырвать победу 2:1 против "Ливерпуля" только в компенсированное время, когда Эстевао на дальней штанге замкнул прострел Марка Кукурельи.



Празднуя победный гол, Мареска покинул свою техническую зону, за что получил вторую желтую карточку. Удаление не позволило Энцо провести пресс-конференцию, что кажется Каррагеру неправильным.



"Это важнейший результат для Марески за время его работы, на "Стэмфорд Бридж" — уж точно".



"Думаю, это была невероятная победа с точки зрения сплоченности клуба и своего значения".



"Я кайфанул от празднования Марески. Я кайфанул от его пробежки. Не могу поверить, что после этого ему не разрешили выйти к камерам. Это нелепо, потому что вы хотите его услышать".



"Это укрепит связь с болельщиками. Я являюсь его огромным фанатом и считаю его действительно хорошим тренером. Каждый раз, когда они противостоят "Ливерпулю", кажется, что у него есть план, как заставить команду играть в свою лучшую игру".



"Но временами у них не было этой настоящей связи со своими фанатами, и в последние недели эта связь вновь пошла на спад".



"Разумеется, случившееся летом было великолепным достижением, но с тех пор у них было несколько плохих результатов".



"Такого рода празднование, такого рода победа против действующих чемпионов — вот что создает действительно сильную связь".



"Поэтому продолжайте праздновать в том же духе! Это моменты, которые мы хотим видеть, а тренеров за них наказывают", — сообщил Каррагер Sky Sports.



