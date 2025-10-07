Стоунс думал о завершении карьеры в прошлом сезоне

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс признался, что задумывался о завершении игровой карьеры в прошлом сезоне.

Прошлый сезон сложился неудачно для всего "Сити", но лично для Стоунса — особенно. Из-за проблем со стопой и задней поверхностью бедра Джон сыграл лишь 11 матчей в Премьер-Лиге.



В новом сезоне ситуация наладилась, Стоунс отметился уже пятью выходами в стартовом составе "Сити" и даже вернулся в сборную Англии. 31-летний защитник надеется, что тот мрачный период навсегда остался позади.



"Прошлый сезон был тяжелым для меня — настолько, что я думал закончить играть".



"Я не хотел этого делать, но я был сыт по горло тем, что оставался профессионалом и старался все делать правильно, при этом продолжая травмироваться и не получая ответа. Это было очень сложно".



"Доходит до того, что ты не понимаешь, почему это происходит, и это делает ситуацию еще сложнее, потому что ты прикладываешь такие усилия и ведешь себя как ультра-профессионал, чтобы быть доступным и играть".



"Когда что-нибудь случается, всегда проще, когда ты можешь сказать: "Это случилось, потому что я не сделал X, Y и Z". Иначе это становится душевным испытанием. Надеюсь, я к этому не вернусь", — сообщил Стоунс BBC.