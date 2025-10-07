"Трабзонспор" хочет выкупить Андре Онана
Турецкий "Трабзонспор" уже задумывается о постоянном трансфере голкипера Андре Онана из "Манчестер Юнайтед".
Онана очень уверенно провел свои первые четыре матча за "Трабзонспор" после перехода из "Юнайтед" на правах аренды, оформив два "клин-шита" и даже отдав одну результативную передачу.
И хотя арендное соглашение по Онана не предполагает опции или обязательства по выкупу, "Трабзоспор" уже сообщил лагерю Андре, что заинтересован в продлении сотрудничества за пределы этого сезона, утверждает The Sun.
"Трабзонспор" и так полностью взял на себя зарплату 29-летнего камерунца в размере свыше 120,000 фунтов в неделю, поэтому согласование условий личного контракта не станет проблемой.
При этом "Юнайтед" не планирует давать Онана второй шанс и в любом случае собирается продать Андре следующим летом.
