"Трабзонспор" хочет выкупить Андре Онана

Турецкий "Трабзонспор" уже задумывается о постоянном трансфере голкипера Андре Онана из "Манчестер Юнайтед".

Онана очень уверенно провел свои первые четыре матча за "Трабзонспор" после перехода из "Юнайтед" на правах аренды, оформив два "клин-шита" и даже отдав одну результативную передачу.



И хотя арендное соглашение по Онана не предполагает опции или обязательства по выкупу, "Трабзоспор" уже сообщил лагерю Андре, что заинтересован в продлении сотрудничества за пределы этого сезона, утверждает The Sun.



"Трабзонспор" и так полностью взял на себя зарплату 29-летнего камерунца в размере свыше 120,000 фунтов в неделю, поэтому согласование условий личного контракта не станет проблемой.



При этом "Юнайтед" не планирует давать Онана второй шанс и в любом случае собирается продать Андре следующим летом.