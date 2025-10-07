Премьер-Лига сможет проводить матчи за рубежом

УЕФА открыл дверь к проведению матчей Премьер-Лиги за пределами Англии.

Слухи о том, что некоторые матчи Премьер-Лиги могут перенести за рубеж, ходят уже давно, однако до сих пор было не совсем понятно, насколько это согласуется с правилами УЕФА.



Но накануне УЕФА разрешил испанским "Барселоне" и Вильярреалу" сыграть свой матч Ла Лиги в Майами в декабре, а итальянским "Милану" и "Комо" — свой поединок Серии А в Перте в феврале.



УЕФА оказался бессилен помешать этой инициативе и свое одобрение выдал "с сожалением", как следует из заявления организации Александера Чеферина.



Daily Mail полагает, что этот перенос соревновательных матчей может стать прецедентом, за которым последует еще больше команд и национальных чемпионатов, включая Премьер-Лигу.



Перенос своих матчей в Соединенные Штаты или на Ближний Восток позволил бы клубам Премьер-Лиги еще больше увеличить свои доходы, при этом не нагружая календарь, если не считать время на дорогу.