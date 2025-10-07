Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

"Арсенал" вышел на первое место после осечки "Ливерпуля", Джек Грилиш прервал рекордную беспроигрышную серию "Кристал Пэлас", а "Борнмут" продолжает держаться в топ-4. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Маунт поднимается в иерархии "Юнайтед"



Травмы помешали карьере Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед". Его появление в стартовом составе против "Сандерленда" стало лишь 17-м в Премьер-Лиге с момента перехода из "Челси" в 2023 году.



Его талант никогда не подвергался сомнению, но найти место в составе и получить достаточно игрового времени, чтобы набрать форму, оказалось проблемой. В субботу его передачи были безупречны, и он продемонстрировал в равной степени креативность и дисциплину, что, возможно, объясняет, почему Рубен Аморим выбрал его вместо Матеуса Куньи. Он забил великолепный гол, став автором самого быстрого взятия ворот для "красных дьяволов" с момента первого матча Аморима на посту главного тренера 11 месяцев назад.



В напряженной обстановке опыт Маунта может оказаться жизненно важным. "Я считаю, что привношу в команду много энергии и иногда запускаю прессинг, являясь своего рода катализатором в атаке", — сказал Маунт. — "Я всегда сосредоточен на этом, помогаю людям вокруг меня и действительно привношу энергию. Забить гол было для меня, очевидно, очень важно".



Гласнер остается спокойным, несмотря на прервавшуюся серию "орлов"



К чести Оливера Гласнера, он отказался винить усталость, когда гордая серия из 19 матчей без поражений "Кристал Пэлас" завершилась через четыре дня после их выступления в Лиге Конференций в Польше.



"Это было бы дешевым оправданием", — сказал он, пытаясь смириться с неожиданной победой "Эвертона" на стадионе "Хилл Дикинсон". По мнению менеджера "Пэлас", поражение после первого гола Джека Грилиша в составе "Эвертона" случилось не без вины его команды: Жан-Филипп Матета упустил два явных шанса удвоить преимущество гостей, а затем фол Максанса Лакруа на Тиме Айрогбунаме дал команде Дэвида Мойеса возможность отыграться с пенальти.



"Мы не закрыли матч, когда могли это сделать, и такое уже происходило несколько раз", — сказал Гласнер. "Это часть нашего развития. За последние несколько месяцев мы сделали несколько шагов вперед, и теперь нам нужно прочувствовать эту боль и извлечь из нее урок".



"Борнмут" получает дивиденды, сохранив свою атаку



Хотя летний трансферный рынок и лишил "Борнмут" основных защитников, то Андони Ираола сохранил большую часть атакующего потенциала своей команды. Антуан Семеньо был объектом серьезного интереса, но вместо этого продлил контракт до 2030 года.



Игрок, принесший победу в пятничном матче против "Фулхэма", находится в редкой форме, а два его удачно забитых гола вывели его на второе место в списке лучших бомбардиров этого сезона Премьер-Лиги.



"Мировой класс", — сказал о своем коллеге другой голеадор команды Джастин Клюйверт. "Я хочу постараться сохранить его на этом уровне, особенно в плане уверенности в себе", — сказал Ираола о Семеньо.



Клюйверт вышел на замену и забил прекрасный гол, завершив удачную неделю для клана Клюйвертов. В среду его 18-летний сводный брат Шейн забил гол за "Барселону" в матче Юношеской лиги УЕФА против ПСЖ, а его родной брат Рубен отличился за "Лион" в матче Лиги Европы против "Ред Булл" в четверг. Отец Патрик поделился своей радостью в социальных сетях, назвав себя "гордым отцом".



Травма Родри сделала победу "Сити" пирровой



Лицо Родри говорило само за себя. Когда он опустился на газон стадиона "Брентфорда" и уставился на свои ноги, он едва заметно покачал головой, но его язык тела говорил о многом. Еще одна неудача для испанского полузащитника? Похоже, что да.



Хосеп Гвардиола сделал все возможное, чтобы управлять игровым временем Родри в этом сезоне после его осторожного возвращения из лазарета. Теперь ему придется больше полагаться на альтернативные варианты.



Нико Гонсалес — наиболее очевидная замена в составе "Манчестер Сити", но с 23 августа ему доверяли место в стартовом составе только в одном матче Премьер-Лиги. Бывший игрок "Порту" был куплен в январе за 50 миллионов фунтов и должен будет чаще выходить на поле после своего появления на 22-й минуте матча "горожан" в Западном Лондоне. Сможет ли он обеспечить такой же контроль, как Родри в лучшие времена, пока неясно.



Спокойствие Франка постепенно добавляет стабильности "шпорам"



Никто не может с уверенностью сказать, насколько хороши будут "шпоры" в этом сезоне, и меньше всего в этом уверены сами игроки. Но нельзя отрицать, что под руководством Томаса Франка они движутся в правильном направлении.



После третьей победы в четырех выездных матчах (без поражений!) в этом сезоне растет уверенность в том, что "шпоры" становятся гораздо более сплоченной и стойкой командой, чем та, которая под руководством Анге Постекоглу в прошлом сезоне показала худший результат за время выступлений в Премьер-Лиге.



Франк демонстрирует спокойную уверенность, восторженно отзываясь о духе своей команды и коллективном стремлении победить боевую команду "Лидса" на шумном, продуваемом ветрами стадионе "Элланд Роуд". Франк не побеждал своего коллегу из "Лидса" и хорошего друга Даниэля Фарке в пяти предыдущих встречах, когда они руководили "Брентфордом" и "Норвичем", соответственно, но голы Матиса Теля и Мохаммеда Кудуса, забитые до и после мяча Ноа Окафора в первом тайме, перевернули ситуацию. Еще рано делать выводы, но дела у "Тоттенхэма" идут на поправку.



Ачимпонг и Бадиашиле выходят на первый план



Энцо Мареска хотел нового центрального защитника после того, как Леви Колвилл получил травму колена перед началом сезона. Его боссы были другого мнения. У "Челси" много ресурсов, и панические покупки были не нужны.



Затем последовали новые травмы, и Мареска оказался в затруднительном положении. Были опасения по поводу выхода Джоша Ачимпонга и Бенуа Бадиашиле в составе на матч с "Ливерпулем" в субботу, но они оказались напрасными.



Ачимпонгу всего 19 лет, но мало кто сомневается в его потенциале. Молодой игрок хорошо справился с Жан-Филиппом Матета из "Кристал Пэлас" в первом туре и снова продемонстрировал уверенность в матче с "Ливерпулем" на "Стэмфорд Бридж", где влияние Александера Исака было ослаблено отличной игрой защиты "Челси".



Единственной проблемой для Марески было то, что Ачимпонг и Бадиашиле были вынуждены уйти с поля во втором тайме. Бенуа только что вернулся после травмы, и есть надежда, что у него были просто судороги. 24-летний француз не всегда был убедителен, но, похоже, он поднялся на новый уровень с момента возвращения в стартовый состав.



Нуну верит в молодого Маршалла



Решение Нуну Эшпириту Санту выпустить Каллума Маршалла в матче против "Арсенала" на стадионе "Эмирейтс" вместо более опытного Каллума Уилсона стало огромным проявлением веры в 20-летнего нападающего из Северной Ирландии, который в прошлом году играл на правах аренды в "Хаддерсфилде".



Учитывая, что Уилсон, который присоединился к команде летом на правах свободного агента, и Никлас Фюллькруг забили в Премьер-Лиге всего один гол, Маршалл может получить гораздо больше возможностей, если судить по оценке нового тренера после матча.



"Нелегко поставить молодого парня, когда у тебя есть Каллум Уилсон", — сказал Нуну. — "Для нас важно как можно скорее получить полное представление о том, кто есть в команде. Судя по тому, что я видел на тренировках, Маршалл обладает энергией, он хороший финишер, обладает хорошей подвижностью, умеет находить свободные зоны. Думаю, у нас есть то, что мы можем использовать".



Но, возможно, Нуну просто показывает руководству "Вест Хэма", что ему нужен новый форвард в зимнее трансферное окно. Фюллькруг не смог реализовать себя в Англии, Уилсон очень травматичен, другие нападающие больше подходят для использования на фланге.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru