"Бавария" вступила в переговоры с Гехи

Немецкая "Бавария" провела предварительные переговоры с защитником "Кристал Пэлас" Марком Гехи.

В заключительный день летнего трансферного окна у Гехи сорвался переход в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов, и теперь Марк сможет покинуть "Пэлас" свободным агентом в конце сезона, только если не будет продан в январе.



По информации Sky Sport Germany, спортивный директор "Баварии" Макс Эберль является большим поклонником Гехи, и чемпионы Бундеслиги уже установили контакт с представителями 25-летнего игрока сборной Англии.



"Бавария" хотела бы подписать Гехи свободным агентом следующим летом, но это также зависит от будущего Кима Мин Джэ и Дайо Упамекано. В Мюнхене Марк смог бы воссоединиться со своим капитаном по сборной Харри Кейном.



Упомянутый "Ливерпуль" сохраняет интерес к Гехи, а также Марка хотят "Барселона" и "Реал".