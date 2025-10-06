"Форест" интересуется Марку Силвой

"Ноттингем Форест" проявляет интерес к главному тренеру "Фулхэма" Марку Силве.

"Форест" менее месяца назад сменил главного тренера, пригласив Анге Постекоглу на место Нуну Эшпириту Санту, который ушел после конфликта с руководством клуба.



При Постекоглу "Форест" провел семь матчей, потерпев пять поражений и ни разу не победив, и в ближайшие дни Анге предстоит непростой разговор с владельцем "лесников" Евангелосом Маринакисом.



В данный момент неясно, получит ли Постекоглу возможность исправить ситуацию, однако со стороны "Форест" существует интерес к Силве, сообщает Daily Mail.



Контракт Силвы с "Фулхэмом" истекает следующим летом, но в данный момент маловероятно, что Марку уйдет от "дачников" до окончания сезона, особенно с учетом своих высоких отступных.



Еще в прошлом сезоне насчет Силвы обращалась "Бенфика", однако португальский специалист сохранил верность "Фулхэму" и отказался от возвращения на родину.