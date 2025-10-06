Каррагер: "Холанд — величайший бомбардир всех времен"

Эрлинг Холанд Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда величайшим бомбардиром в истории английского футбола.

Накануне Холанд обеспечил "Сити" победу 0:1 в гостях у "Брентфорда". Этот гол стал для Эрлинга его 18-м в этом сезоне за клуб и сборную Норвегии.

Каррагер считает Холанда настоящим феноменом. По мнению Джейми, по бомбардирскому таланту никто из звезд прошлого не сравнится с 25-летним норвежцем.

"Думаю, мы наблюдаем величайшего бомбардира, когда-либо игравшего в английском футболе".

"Если честно, я не могу вспомнить Джимми Гривза, Дикси Дина и всех этих игроков прежних лет. Но я думаю о Гари Линекере, Алане Ширере, Харри Кейне и Яне Раше из моего клуба "Ливерпуля".

"На мой взгляд, есть разница между великим центральным форвардом или нападающим и бомбардиром. Думаю, прежде мы еще никогда не наблюдали то, что мы наблюдаем сейчас, и не забывайте, что речь о клубе, где предыдущим бомбардиром был Серхио Агуэро, один из величайших за все времена".

"Холанд — это совершенно другой уровень, нежели Агуэро. Он — лучший", — цитирует Каррагера Sky Sports.




Метки Каррагер, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2025 21:00

Последние комментарии:




  1. gunnerlove 06.10.2025 21:42 # gunnerlove
    Пиковый Суарез был не хуже.

    (ответить)

  2. madscouser 06.10.2025 21:18 # madscouser
    Ну да ну да. Анри видимо тебя так часто обводил, что ты уже и не помнишь)))

    (ответить)

  3. dembo 06.10.2025 21:03 # dembo
    вухахаах етот далбаеб походу как только открывает рот - оттуда сразу вылетает кринж))))))))

    (ответить)

