Каррагер: "Холанд — величайший бомбардир всех времен"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда величайшим бомбардиром в истории английского футбола.

Накануне Холанд обеспечил "Сити" победу 0:1 в гостях у "Брентфорда". Этот гол стал для Эрлинга его 18-м в этом сезоне за клуб и сборную Норвегии.



Каррагер считает Холанда настоящим феноменом. По мнению Джейми, по бомбардирскому таланту никто из звезд прошлого не сравнится с 25-летним норвежцем.



"Думаю, мы наблюдаем величайшего бомбардира, когда-либо игравшего в английском футболе".



"Если честно, я не могу вспомнить Джимми Гривза, Дикси Дина и всех этих игроков прежних лет. Но я думаю о Гари Линекере, Алане Ширере, Харри Кейне и Яне Раше из моего клуба "Ливерпуля".



"На мой взгляд, есть разница между великим центральным форвардом или нападающим и бомбардиром. Думаю, прежде мы еще никогда не наблюдали то, что мы наблюдаем сейчас, и не забывайте, что речь о клубе, где предыдущим бомбардиром был Серхио Агуэро, один из величайших за все времена".



"Холанд — это совершенно другой уровень, нежели Агуэро. Он — лучший", — цитирует Каррагера Sky Sports.