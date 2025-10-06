Каррагер: "Холанд — величайший бомбардир всех времен"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда величайшим бомбардиром в истории английского футбола.
Накануне Холанд обеспечил "Сити" победу 0:1 в гостях у "Брентфорда". Этот гол стал для Эрлинга его 18-м в этом сезоне за клуб и сборную Норвегии.
Каррагер считает Холанда настоящим феноменом. По мнению Джейми, по бомбардирскому таланту никто из звезд прошлого не сравнится с 25-летним норвежцем.
"Думаю, мы наблюдаем величайшего бомбардира, когда-либо игравшего в английском футболе".
"Если честно, я не могу вспомнить Джимми Гривза, Дикси Дина и всех этих игроков прежних лет. Но я думаю о Гари Линекере, Алане Ширере, Харри Кейне и Яне Раше из моего клуба "Ливерпуля".
"На мой взгляд, есть разница между великим центральным форвардом или нападающим и бомбардиром. Думаю, прежде мы еще никогда не наблюдали то, что мы наблюдаем сейчас, и не забывайте, что речь о клубе, где предыдущим бомбардиром был Серхио Агуэро, один из величайших за все времена".
"Холанд — это совершенно другой уровень, нежели Агуэро. Он — лучший", — цитирует Каррагера Sky Sports.
