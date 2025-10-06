"Пэлас" предложит новый контракт Уортону

"Кристал Пэлас" планирует предложить новый контракт Адаму Уортону на фоне растущего интереса к своему полузащитнику.

И хотя 21-летний Уортон не бы вызван в сборную Англии на этот международный перерыв, Адам очень уверенно начал новый сезон, а в прошлом помог "Пэлас" завоевать Кубок Англии.



"Адам Уортон сегодня... Вижу, мне собираются вручить награду лучшему игроку матча. Но она должна была достаться Адаму Уортону, потому что он, по моему мнению, был лучшим игроком на поле сегодня", — заявил вингер "Эвертона" Джек Грилиш после победы 2:1 над "Пэас" в минувший уикенд.



Грилиш — не единственный, кто находится под впечатлением от игры Уортона. Как сообщает Daily Mail, футбол Адама также высоко оценивают "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Реал" и "Бавария".



"Пэлас" будет непросто предотвратить уход Уортона, поэтому "орлы" собираются действовать на опережение и вскоре планируют сесть за стол переговоров с Адамом для обсуждения нового контракта.



Добавим, в январе 2024 "Пэлас" потратил 18 миллионов фунтов на приглашение Уортона из "Блэкберна". Сейчас Адам оценивается в 75 млн. фунтов.