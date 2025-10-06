Новая травма Риса Джеймса незначительна

Новая травма капитана "Челси" Риса Джеймса не носит серьезного характера.

Ранее днем стало известно, что Джеймс, целиком сыгравший победный для "Челси" матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшую субботу (2:1), не смог откликнуться на вызов в сборную Англии.



И хотя главный тренер англичан Томас Тухель сразу же призвал Нико О'Райли на место Джеймса, потеря Риса оставила сборную всего с одним чистым правым защитником в лице Джеда Спенса.



По информации talkSPORT, решение оставить Джеймса в "Челси" больше является мерой предосторожности, и 25-летний защитник должен быть готов к следующему матчу "Челси" — против "Ноттингем Форест" 18 октября.