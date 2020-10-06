Названы сроки возвращения Лисандро Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает на возвращение защитника Лисандро Мартинеса после международного перерыва в ноябре.

Мартинес не играет за "Юнайтед" с февраля, когда он порвал крестообразные связки колена против "Кристал Пэлас".



Как сообщает Daily Mirror, 27-летний аргентинец все еще тренируется индивидуально, однако его восстановление вступает в завершающую фазу.



После третьего в сезоне международного перерыва Мартинес должен приступить к занятиям в общей группе, и тогда у Лисандро будут все шансы сыграть до Нового года.



Несмотря на свою травму, Мартинес был назван главным тренером Рубеном Аморимом в так называемой лидерской группе, а в прошлом месяце ездил с командой на "Этихад", чтобы поддержать партнеров в дерби Манчестера.