Названы сроки возвращения Лисандро Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" рассчитывает на возвращение защитника Лисандро Мартинеса после международного перерыва в ноябре.
Мартинес не играет за "Юнайтед" с февраля, когда он порвал крестообразные связки колена против "Кристал Пэлас".
Как сообщает Daily Mirror, 27-летний аргентинец все еще тренируется индивидуально, однако его восстановление вступает в завершающую фазу.
После третьего в сезоне международного перерыва Мартинес должен приступить к занятиям в общей группе, и тогда у Лисандро будут все шансы сыграть до Нового года.
Несмотря на свою травму, Мартинес был назван главным тренером Рубеном Аморимом в так называемой лидерской группе, а в прошлом месяце ездил с командой на "Этихад", чтобы поддержать партнеров в дерби Манчестера.
06.10.2025 18:00
