Гвардиола: "Я обладаю невероятными нападающим и голкипером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался, что обладает голкипером Джанлуиджи Доннаруммой и нападающим Эрлингом Холандом.

Холанд и Доннарумма сыграли ключевые роли в победе "Сити" над "Брентфордом" накануне (0:1). Эрлинг забил единственный в матче гол, тогда как Джанлуиджи остановил выход один на один Игоря Тиаго. Этим оба игрока заслужили похвалу Гвардиолы.



"Я обладаю невероятными нападающим и голкипером. Он (Холанд) — лучший. Сколько он там забил в год с треблом? 50 миллионов голов? Думаю, теперь он является частью клуба, он освоился. Теперь он чувствует: "Это мое".



"Этот парень (Доннарумма) начал играл на высочайшем уровне в 17 лет. Когда мне говорят, что ему 26, я чувствую, словно он веками играет в футбол. Он обладает хладнокровием, авторитетом. Против клубов, которые играют хорошо, у вас может быть единственный момент, и сегодня он справился, остановив выход один на один", — цитирует Гвардиолу The Guardian.