Уортон — о невызове в сборную Англии: "Это не конец света"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон отреагировал на невызов в сборную Англии.

До поражения 2:1 от "Эвертона" накануне Уортон помог "Пэлас" развить свою беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 19 матчей кряду.



К удивлению многих, главный тренер англичан Томас Тухель не вызвал Уортона в сборную на матчи против Уэльса и Латвии, однако 21-летний полузащитник не унывает.



"Он (Тухель) просто прислал мне сообщение, где говорится, что я хорошо играю, я близок и заслуживаю быть в сборной, но он доверится прежним игрокам. Таков футбол, я слишком не переживаю насчет этого. Зато у меня будет время отдохнуть, повидать своих бабушку и дедушку. Это не конец света, потому что в следующем месяце будет очередной перерыв. Я сосредоточен на "Пэлас", и если я буду здесь хорош, сборная Англии станет лишь бонусом".



"Ничего не достанется тебе просто так. У Англии игроки топ-уровня, и у него большой выбор. Кого бы он ни выбрал, насчет этого все равно будет шумиха. Я не могу сидеть здесь и оплакивать это. Просто таков футбол, и я рад, что играю за "Пэлас" и получаю минуты. Я продолжу стучаться в дверь, и если я получу вызов, то получу, а если нет, я продолжу в том же духе", — цитирует Уортона The Independent.