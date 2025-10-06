О'Райли заменил Джеймса в сборной Англии
Защитник "Манчестер Сити" Нико О'Райли заменил капитана "Челси" Риса Джеймса в заявке сборной Англии.
В минувшую субботу Джеймс помог "Челси" одержать победу 2:1 над "Ливерпулем", причем Рис целиком сыграл этот матч Премьер-Лиги.
Эти 90 минут не прошли бесследно, потому что Джеймс получил травму и теперь не сможет помочь англичанам в предстоящих матчах против Уэльса и Латвии.
Как сообщает BBC, на место правого защитника Джеймса из молодежной сборной Англии U-21 был призван 20-летний О'Райли, который преимущественно играет слева в обороне.
Вызов во взрослую сборную становится очередным карьерным шагом для О'Райли, который в прошлом месяце заключил с "Сити" новый контракт до 2030 года.
