О'Райли заменил Джеймса в сборной Англии

Нико О Райли Защитник "Манчестер Сити" Нико О'Райли заменил капитана "Челси" Риса Джеймса в заявке сборной Англии.

В минувшую субботу Джеймс помог "Челси" одержать победу 2:1 над "Ливерпулем", причем Рис целиком сыграл этот матч Премьер-Лиги.

Эти 90 минут не прошли бесследно, потому что Джеймс получил травму и теперь не сможет помочь англичанам в предстоящих матчах против Уэльса и Латвии.

Как сообщает BBC, на место правого защитника Джеймса из молодежной сборной Англии U-21 был призван 20-летний О'Райли, который преимущественно играет слева в обороне.

Вызов во взрослую сборную становится очередным карьерным шагом для О'Райли, который в прошлом месяце заключил с "Сити" новый контракт до 2030 года.




Метки Джеймс, Манчестер Сити, О'Райли, сборная Англии, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 474

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidio 06.10.2025 15:50 # hachidio
    ОРЕХОБРУС»

    Кажется, что-то грядёт: легендарная радиостанция «Судного дня» УВБ-76 выдала странное сообщение.
    «Жужжалка» выпустила послание: НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459

    Многие СМИ подозревают, что станция активизируется во время каких-либо важных событий.
    Сигнал ОРЕХОБРУС может быть связан со скорым применением орешника

    Поздняков.Подписаться

    (ответить)

  2. narcot 06.10.2025 15:49 # narcot
    Каррагер не считает Кайседо лучшим полузащитником в Премьер-Лиге


    Источник: https://fapl.ru/posts/117637/


    06.10.2025 14:53 #
    sausage

    Всё правильно разложил, только забыл сказать, что лучший - Гравенберх.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/117637/



    кайседо 3+0, 28 отборов, 18 перехватов, 5 блоков, 1жк
    грава 2+1, 10 отборов, 8 перехватов, 0 блоков, 2жк
    срайс 1+2, 6 отборов, 3 перехвата, 3 блока, 0жк

    (ответить)

  3. narcot 06.10.2025 15:44 # narcot
    у ухилянта запаса обострение албанской шизы)))))



    25.12.2023 14:49 #
    sausage

    Ну а если придут на нашу землю враги, то конечно пойду. Но никто не придёт, зассут.
    (ответить)


    30.09.2025 16:45 #
    sausage

    Я офицер запаса. Но нужнее на своём месте, а не на сво.


    06.10.2025 15:04 #
    sausage

    Ну чего, пупсики, когда на Европу пойдём?

    (ответить)

  4. narcot 06.10.2025 15:41 # narcot
    06.10.2025 15:04 #
    sausage

    Ну чего, пупсики, когда на Европу пойдём?


    06.10.2025 15:10 #
    halamadrid94

    Какие дроны, ракеты, какая Европа, болезная? Ты лучше за пенсией по инвалидности сходи для начала, выключив соловьева)))
    (ответить)

    (ответить)

  5. sausage 06.10.2025 15:29 # sausage
    Странная замена в сборной. Вылетел левый деф, а на замену взяли правого.

    (ответить)

  6. sausage 06.10.2025 15:23 # sausage
    Наконец это тупое норвежское ебало убрали с главной. Какого хуя оно так долго там висело? Правда новость про очередную травму какого-то тухлого пенса тоже на главную не тянет.

    (ответить)

  7. dembo 06.10.2025 15:19 # dembo
    нормально откосили джеймса от сборки под предлогом микротравмы
    ору

    (ответить)

  8. kellborn 06.10.2025 15:05 # kellborn
    А лучший опорник лиги сейчас выбирается из 3 вариантов - Родри( здоровый), Кайседо, Гравенберг.

    Всё.

    (ответить)

  9. kellborn 06.10.2025 15:04 # kellborn
    Во Астер сейчас рад пиздец. Теперь Гюсто безальтернативно единственный правый защ( если его вообще можно назвать защем).

    Но Джеймс в этот раз и так дохуя продержался без травм, стоит признать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: