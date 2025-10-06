Каррагер не считает Кайседо лучшим полузащитником в Премьер-Лиге

Мойсес Кайседо Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что лучшим полузащитником в Премьер-Лиге является не Мойсес Кайседо из "Челси", а Деклан Райс из "Арсенала".

В минувшую субботу Кайседо подтвердил свой высочайший класс, открыв счет в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (2:1).

Однако Каррагер видит один компонент, по которому Кайседо не может считаться лучшим на своей позиции.

"Он очень близок. Но для меня он не является лучшим. Если говорить о совершенном игроке полузащиты, то я бы сказал, что Деклан Райс слегка его превосходит. Думаю, он чуть более качественно обращается с мячом".

"Но нет сомнений, что Кайседо играет не хуже любого другого в Премьер-Лиге — не только в этом сезоне, но с Рождества в прошлом сезоне".

"Он сыграл великолепно, и не забывайте, что именно с "Ливерпулем" "Челси" сражался за возможность его приобрести 18 месяцев назад. Но в плане паса Деклан имеет небольшое превосходство", — сообщил Каррагер Sky Sports.




  1. sellman 06.10.2025 14:28 # sellman
    Карагер уже как клоун и мальчик для мемов в англоязычном твитере и реддите.

    Этого долбаёба просто репостят и смеются))

  2. dembo 06.10.2025 14:04 # dembo
    да кому не похуй что считает етот колбасный далбаеб ахахах

