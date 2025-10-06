Невилл: "Угроза не миновала для Аморима"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что для главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима не миновала угроза увольнения.

В минувшую субботу "Юнайтед" одержал победу 2:0 над "Сандерлендом", поднявшись в верхнюю половину таблицы Премьер-Лиги.



Невилл считает эту победу важным результатом, однако Гари предупреждает, что претензии к Рубену по-прежнему актуальны.



"Они были обязаны побеждать в это матче, и я не думаю, что угроза для него миновала".



"Поражений слишком много, статистика слишком плоха, поэтому я не думаю, что кто-либо в "Манчестер Юнайтед" будет чересчур праздновать, но я думаю, они переведут дух, потому что эта победа позволит немного успокоиться на время международного перерыва".



"Манчестер Юнайтед" выиграл этот странный матч, но их игра никуда не годится. Я не думаю, что домашняя победа над "Сандерлендом" может кого-либо ввести в заблуждение. Даже тот факт, что до матча были сомнения насчет исхода, является проблемой сам по себе", — сообщил Невилл в своем подкасте.