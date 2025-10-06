Ван Дейк: "Дело не в Тренте"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что спад его команды не связан с уходом защитника Трента Александер-Арнольда.

"Ливерпуль" проиграл все три своих последних матча, и это вызвало дискуссии о том, что "красным" очень не хватает ушедшего в "Реал" Трента.



Трент не только был основным правым защитником "Ливерпуля", но и оказывал большую поддержку атакующим игрокам, однако Ван Дейк отвергает подобные предположения.



"Дело не в нем. Он обладал удивительным мастерством, но он ушел от нас. В прошлом году мы уже сыграли много матчей без него. Разумеется, все мы были расстроены его уходом летом, но это не проблема".



"Дело в том, как мы трудимся. В прошлом году все было позитивно, каждый был счастлив, а сейчас у нас небольшой спад — назовите это так, если хотите. Сейчас нам нужно еще сильнее, чем когда-либо, чтобы все поддерживали нас".



"Непросто сказать, в чем именно проблема. Разумеется, новы игроки еще осваиваются, и это играет свою роль, но нельзя фокусироваться только на этом. Это сочетание всего. Мы должны упорно трудиться, чтобы изменить это и обрести стабильность, пропуская меньше голов, забивая голы, создавая моменты и ничего не позволяя сопернику", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.