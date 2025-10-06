Рэднапп: "У победы на клубном Чемпионате Мира есть своя цена"
Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что успех на клубном Чемпионате Мира обернулся для "Челси" эпидемией травм в новом сезоне.
Победа 2:1 над "Ливерпулем" в минувшую субботу оказалась омрачена для "Челси" двумя новыми травмами. В лазарет загремели защитники Бенуа Бадиашиле и Джош Ачимпонг.
Теперь "Челси" лишен уже девяти травмированных игроков, и Рэднапп это связывает с укороченной предсезонной подготовкой.
"Победа на клубном Чемпионате Мира имела огромное значение для "Челси", потому что она придала им реальную веру в то, что они являются настоящими претендентами на награды в мировом футболе, но у этого есть своя цена".
"Если вы посмотрите на ПСЖ (победителя Лиги Чемпионов и финалиста клубного Чемпионата Мира), то их тоже затерзали травмы. Темп матчей набирает обороты, и игрокам с нарушенной предсезонной подготовкой может быть непросто".
"Сейчас мы спешим судить команды, но я думаю, этот "Челси" будет становиться сильнее и сильнее", — сообщил Рэднапп Sky Sports.
причем тут предсезонка, если полтора месяца регулярного чемпа прошло?
тупой дегенерат
У арсиноля никакого ЧМ не было, но тоже с травмами проблема. Как и у шпор.
И цифра 9 максимально дегенеративная и показательная в плане отсутствия критического мышления. В эти 9 входят Чалоба с КК, Мудрик с дисквой и Фофан, которому просто нельзя играть после сотрясения. Ни иначе как ЧМ в этих 3 случаях виноват. И Колвилл с крестами, который, по логике этого долбаеба, получил разрыв авансом в первую тренировочную сессию предсезонки только потому, что по итогу предсезонка после его травмы продлилась всего 2 недели.
