Рэднапп: "У победы на клубном Чемпионате Мира есть своя цена"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что успех на клубном Чемпионате Мира обернулся для "Челси" эпидемией травм в новом сезоне.

Победа 2:1 над "Ливерпулем" в минувшую субботу оказалась омрачена для "Челси" двумя новыми травмами. В лазарет загремели защитники Бенуа Бадиашиле и Джош Ачимпонг.



Теперь "Челси" лишен уже девяти травмированных игроков, и Рэднапп это связывает с укороченной предсезонной подготовкой.



"Победа на клубном Чемпионате Мира имела огромное значение для "Челси", потому что она придала им реальную веру в то, что они являются настоящими претендентами на награды в мировом футболе, но у этого есть своя цена".



"Если вы посмотрите на ПСЖ (победителя Лиги Чемпионов и финалиста клубного Чемпионата Мира), то их тоже затерзали травмы. Темп матчей набирает обороты, и игрокам с нарушенной предсезонной подготовкой может быть непросто".



"Сейчас мы спешим судить команды, но я думаю, этот "Челси" будет становиться сильнее и сильнее", — сообщил Рэднапп Sky Sports.