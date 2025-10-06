Постекоглу ждет разговора с Маринакисом

Наставник "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу подтвердил, что ожидает разговора с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

Накануне "Форест" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Ньюкасла", и это означает, что Постекоглу не выиграл ни одного из семи своих первых матчей на тренерском мостике "лесников".



Постекоглу ожидает, что будет вызван на ковер к Маринакису в предстоящий международный перерыв, однако Анге не собирается бежать от трудностей.



"Я ожидаю разговора с владельцем и всеми остальными в футбольном клубе насчет того, за что мы взялись, где мы находимся и что нам нужно предпринять".



"Если люди хотят делать выводы насчет меня спустя три с половиной недели, в течение которых мы сыграли шесть или семь матчей без передышки, тогда я ничего не могу с этим поделать".



"В то же время нет ничего неправильного в том, что дела даются вам тяжело. У меня был другой вариант — я бы мог сидеть на диване и смотреть игру, а не быть в эпицентре. Я предпочитаю быть здесь. Я люблю сражаться", — цитирует Постекоглу Sky Sports.