Холанд чувствует, что находится в лучшей форме за свою жизнь

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признал, что еще никогда не чувствовал себя хорошо.

Накануне против "Брентфорда" Холанд забил свой девятый гол в этом сезоне Премьер-Лиги (0:1).



Свою превосходную форму на старте нового сезона Холанд объясняет тем, что недавно стал отцом, и пребывание в кругу семьи позволяет ему на время отвлечься от футбола.



"Я еще никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Поэтому да, можно так сказать".



"Думаю, прежде всего это зависит от подготовки, ты должен готовиться к матчам. Ты можешь быть готов физически, но тебе также нужно быть готовым душевно".



"Если честно, теперь у меня появился ребенок, и это делает меня еще лучше, потому что я отключаюсь от футбола еще больше, чем когда-либо. Я совершенно не думаю о футболе, тогда как в молодости ты можешь думать о том и об этом, немного переживать из-за различных вещей. Но когда я приезжаю домой, то расслабляюсь еще больше, поэтому, думаю, мне нужно выразить благодарность своему сыну!"



"Это был тяжелый матч, который слегка напомним мне о "Стоуке" с Рори Делапом 15 лет назад. Это приятная и важная победа".



"У них огромные игроки, и они далеко вбрасывают ауты, так что это, конечно, непросто. Все сводится к тому, как вы подготовились и проанализировали то, что вас ждет, а мы сделали это хорошо. У нас отличный персонал, который хорошо выполнил свою работу, поэтому они заслуживают всей похвалы".



"Думаю, всегда можно найти пространство, даже когда соперник обороняется глубоко. Просто нужно правильно выбрать момент времени. Это непросто, когда команда глубоко обороняется с тремя центральными защитниками и двумя игроками перед ними. Эти пятеро постоянно перед вами. Поэтому это непросто, и поэтому ощущение от этой победы еще приятнее", — цитирует Холанда официальный веб-сайт "Сити".