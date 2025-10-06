Гвардиола позовет Фергюсона и Венгера на ужин

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал пригласить на ужин сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера после достижения рубежа в 250 побед в Премьер-Лиге.

Быстрый гол Эрлинга Холанда против "Брентфорда" позволил "Сити" одержать свою 250-ю победу в Премьер-Лиге при Гвардиоле.



Гвардиола быстрее всех остальных тренеров достиг этого знакового рубежа — за 359 матчей. Фергюсону потребовалось 404, а Венгеру — 423. Хосеп очень доволен своим достижением и уже планирует особенный ужин.



"Спасибо вам большое, это имеет большое значение для меня — тебе не получить эти почести, если ты считаешь иначе".



"Для меня честь быть в одном ряду с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Я приглашу их на хороший ужин. Может быть, не в Манчестере, а в месте, где больше солнца. Хотя нет, мы сделаем это в Манчестере".



"Для меня честь и удовольствие быть этой частью истории Премьер-Лиги, но я, конечно, хочу сказать спасибо клубу, игрокам и всему персоналу, которые у меня были, потому что это много матчей, и мы сделали это быстрее и лучше".



"Давайте одержим еще 250", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".