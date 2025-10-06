Джеррард может вернуться в "Рейнджерс"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард является серьезным кандидатом на вакантную должность главного тренера шотландского "Рейнджерс".

Накануне "Рейнджерс" не справился со скромным "Фалкирком" (1:1), и Мартину с его игроками даже потребовалось полицейское сопровождение, чтобы на своем автобусе безопасно покинуть стадион.



Пока Мартин с командой возвращались домой, боссы "Рейнджерс" приняли решение уволить бывшего наставника "Саутгемптона".



Таким образом, Мартин покинул "Рейнджерс" спустя всего 17 матчей, отработав считанные месяцы по своему трехлетнему контракту.



По информации The Guardian, "Рейнджерс" уже задумывается о возвращении Джеррарда, который трудился в Глазго с 2018 по 2021 год, завоевав титул шотландской Премьер-Лиги в своем заключительном сезоне перед уходом в "Астон Виллу".



Джеррард остается популярной фигурой как среди руководителей, так и среди фанатов "Рейнджерс", несмотря на свои сложности в "Вилле" и затем в "Аль-Иттифаке".