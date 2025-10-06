Полузащитник "Манчестер Сити" Родри не сможет откликнуться на вызов из сборной Испании по причине проблемы с задней поверхности бедра.

Родри был вынужденно заменен уже на 22-й минуте победного для "Сити" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в воскресенье (0:1), уступив свое место на поле Нико Гонсалесу.



Теперь Родри не поедет в сборную Испании, однако хорошая новость в том, что возникшая у 29-летнего полузащитника проблема напрямую не связана с его проопериованным коленом.



Согласно ожидания главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, Родри пропустит не более, чем "две-три недели".



"Я хорошо себя чувствую. У меня возник небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра, но это выглядит не так уж серьезно. Важно, что мы одержали победу сегодня".



"Я слегка растянул ногу, как в финале Евро, Но это часть процесса".



"Нет, я не думаю, это это связано с коленом. Мне важно вернуться в форму. Я не ощущал мышечного напряжения, я был свеж, но некоторые детали... Самое важное, что это не так уж серьезно".



"Я не пытался продолжить игру и еще больше растянуть мышцу, а сейчас будет перерыв, и эти дни помогут мне восстановиться. Надеюсь, я буду готов к следующему матчу", — цитирует Родри Sky Sports.