Холанд принес "Сити" победу над "Брентфордом"
Быстрый гол Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Брентфорда".
Относительно победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "пчел" вернулся Кристоффер Айер, заменив Данго Уаттара.
У "горожан" переместились в запас Нико Гонсалес и Жереми Доку. Вместо них вышли Родри и Оскар Бобб.
Начало матча было отмечено сольным проходом Тиджани Рейндерса, который пустился в дриблинг в штрафной, но пробить не успел.
На девятой минуте "Сити" открыл счет. Йошко Гвардиол со своей половины поля сделал заброс вперед на Эрлинга Холанда, который поставил корпус одному защитнику, ушел от другого и расстрелял ворота — 0:1.
"Горожане" доминировали над соперником, даже после вынужденного ухода с поля Родри на 22-й минуте, и до перерыва имели минимум пару хороших возможностей на второй гол. "Пчелы" же за весь первый тайм нанесли единственный удар, который оказался неточным.
В начале второго тайма "Брентфорд" огрызнулся выходом один на один Игоря Тиаго, но тот лишь уткнулся в Джанлуиджи Доннарумму.
Далее игра шла без опасных моментов. "Сити" действовал предельно прагматично, не тратя лишних сил, и эта стратегия позволила довести дело до победы.
"Сити" имел подавляющее преимущество в первом тайме, но сделать счет комфортным не смог. После перерыва "горожане" предпочли сыграть надежно.
"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
05.10.2025 20:25
Просмотров: 539
Холланд делает своё дело. Йокересу нашему необходимо так же работать. Брентфорд первый тайм вообще беспомощно смотрелся. Ман Сити сыграли надежно.
Мертвая команда, Бернли 2.0. Холанд в одиночку их тащит.
Бляя в ахуе с таблицы конечно, сезон будет горячь
🤖🏴 У Холанда 16 голов в 9 последних матчах за «Сити» и Норвегию – сегодня его мяч помог команде Пепа справиться с «Брентфордом»
Короли на классе, но чемпионом станет великий клуб Арсенал!
