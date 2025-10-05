Холанд принес "Сити" победу над "Брентфордом"

Быстрый гол Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Брентфорда".

Относительно победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "пчел" вернулся Кристоффер Айер, заменив Данго Уаттара.



У "горожан" переместились в запас Нико Гонсалес и Жереми Доку. Вместо них вышли Родри и Оскар Бобб.



Начало матча было отмечено сольным проходом Тиджани Рейндерса, который пустился в дриблинг в штрафной, но пробить не успел.



На девятой минуте "Сити" открыл счет. Йошко Гвардиол со своей половины поля сделал заброс вперед на Эрлинга Холанда, который поставил корпус одному защитнику, ушел от другого и расстрелял ворота — 0:1.



"Горожане" доминировали над соперником, даже после вынужденного ухода с поля Родри на 22-й минуте, и до перерыва имели минимум пару хороших возможностей на второй гол. "Пчелы" же за весь первый тайм нанесли единственный удар, который оказался неточным.



В начале второго тайма "Брентфорд" огрызнулся выходом один на один Игоря Тиаго, но тот лишь уткнулся в Джанлуиджи Доннарумму.



Далее игра шла без опасных моментов. "Сити" действовал предельно прагматично, не тратя лишних сил, и эта стратегия позволила довести дело до победы.



"Сити" имел подавляющее преимущество в первом тайме, но сделать счет комфортным не смог. После перерыва "горожане" предпочли сыграть надежно.



"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче