Холанд принес "Сити" победу над "Брентфордом"

Эрлинг Холанд Быстрый гол Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Брентфорда".

Относительно победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "пчел" вернулся Кристоффер Айер, заменив Данго Уаттара.

У "горожан" переместились в запас Нико Гонсалес и Жереми Доку. Вместо них вышли Родри и Оскар Бобб.

Начало матча было отмечено сольным проходом Тиджани Рейндерса, который пустился в дриблинг в штрафной, но пробить не успел.

На девятой минуте "Сити" открыл счет. Йошко Гвардиол со своей половины поля сделал заброс вперед на Эрлинга Холанда, который поставил корпус одному защитнику, ушел от другого и расстрелял ворота — 0:1.

"Горожане" доминировали над соперником, даже после вынужденного ухода с поля Родри на 22-й минуте, и до перерыва имели минимум пару хороших возможностей на второй гол. "Пчелы" же за весь первый тайм нанесли единственный удар, который оказался неточным.

В начале второго тайма "Брентфорд" огрызнулся выходом один на один Игоря Тиаго, но тот лишь уткнулся в Джанлуиджи Доннарумму.

Далее игра шла без опасных моментов. "Сити" действовал предельно прагматично, не тратя лишних сил, и эта стратегия позволила довести дело до победы.

"Сити" имел подавляющее преимущество в первом тайме, но сделать счет комфортным не смог. После перерыва "горожане" предпочли сыграть надежно.

"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче




05.10.2025

