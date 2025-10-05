Сака поведал о своих отношениях с Анри

Вингер "Арсенала" Букайо Сака поведал, что легенда клуба Тьерри Анри стал его персональным наставником.

Накануне Сака реализовал пенальти против "Вест Хэма", совершив свое 100-е результативное действие в 200-м матче Премьер-Лиги за "Арсенал".



После победы 2:0 Сака рассказал, что регулярно переписывается с Анри, причем Тьерри дает ему рекомендации не только насчет игры.



"Иногда ты думаешь про себя: "Это правда он?" Но теперь я начинаю привыкать к этому".



"Он действительно близок со мной. Он подстегивает меня и подстегивает клуб. Он хочет, чтобы мы побеждали. Он тоже является фанатом, так что это мило".



"Думаю, он дает советы насчет всего — от мышления и до того, как ты играешь, до поведения в раздевалке. Много разных вещей".



"Он обладает большим опытом, он многое может посоветовать, поэтому я просто стараюсь это все впитывать как губка".



"Он много мне пишет, а я пишу ему в ответ. Я просто благодарен за эти отношения, потому что все мы знаем, кто он такой и чего он добился в футболе, особенно с этим клубом".



"Я не думаю, что есть кто-либо лучше, чтобы у него учиться. Я получаю удовольствие всякий раз, когда учусь у него и слушаю его", — цитирует Сака Evening Standard.