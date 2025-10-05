"Арсенал" подтвердил травму связок колена у Эдегора

Мартин Эдегор "Арсенал" объявил, что капитан Мартин Эдегор повредил связки колена в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Накануне "Арсенал" переиграл "Вест Хэм" со счетом 2:0, благодаря чему захватил лидерство в Премьер-Лиге.

Эта победа "канониров" оказалась омрачена травмами Деклана Райса и Мартина Эдегора, но если первый должен присоединиться к сборной Англии, то второй сборной Норвегии не поможет.

Из опубликованного "Арсеналом" заявления следует, что Эдегор повредил медиальную коллатеральную связку своего левого колена и будет проходить лечение под наблюдением медицинского штаба "канониров".

Добавим, "Арсенал" не называет сроки возвращения 26-летнего полузащитника в строй.




05.10.2025

  1. redwhitegun 05.10.2025 19:42 # redwhitegun
    Как же заебал этот калич, весь сезон мозги ебет. Особенно вчера, сам ебнул коленом в типа и травмировался. Ахуенный план, как швейцарские часы))

    (ответить)

  2. fantasy-arsenal 05.10.2025 19:34 # fantasy-arsenal
    Обе травмы получал когда шел в отбор с опозданием, skill issue увы

    (ответить)

  3. sausage 05.10.2025 19:31 # sausage
    Травма неприятная, но с неплохой статистикой восстановления. Переживёт и опять заиграет. Жаль конечно чувака, травмы, пусть и не ужасные, не позволяют никак выйти на пик формы. А так-то топчик без б.

    (ответить)

  4. booker 05.10.2025 19:23 # booker
    Как же тупо он травмируется, мешок просто...

    (ответить)

