"Арсенал" подтвердил травму связок колена у Эдегора
"Арсенал" объявил, что капитан Мартин Эдегор повредил связки колена в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма".
Накануне "Арсенал" переиграл "Вест Хэм" со счетом 2:0, благодаря чему захватил лидерство в Премьер-Лиге.
Эта победа "канониров" оказалась омрачена травмами Деклана Райса и Мартина Эдегора, но если первый должен присоединиться к сборной Англии, то второй сборной Норвегии не поможет.
Из опубликованного "Арсеналом" заявления следует, что Эдегор повредил медиальную коллатеральную связку своего левого колена и будет проходить лечение под наблюдением медицинского штаба "канониров".
Добавим, "Арсенал" не называет сроки возвращения 26-летнего полузащитника в строй.
05.10.2025 19:00
Как же заебал этот калич, весь сезон мозги ебет. Особенно вчера, сам ебнул коленом в типа и травмировался. Ахуенный план, как швейцарские часы))
Обе травмы получал когда шел в отбор с опозданием, skill issue увы
Травма неприятная, но с неплохой статистикой восстановления. Переживёт и опять заиграет. Жаль конечно чувака, травмы, пусть и не ужасные, не позволяют никак выйти на пик формы. А так-то топчик без б.
Как же тупо он травмируется, мешок просто...
