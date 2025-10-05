"Арсенал" подтвердил травму связок колена у Эдегора

"Арсенал" объявил, что капитан Мартин Эдегор повредил связки колена в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Накануне "Арсенал" переиграл "Вест Хэм" со счетом 2:0, благодаря чему захватил лидерство в Премьер-Лиге.



Эта победа "канониров" оказалась омрачена травмами Деклана Райса и Мартина Эдегора, но если первый должен присоединиться к сборной Англии, то второй сборной Норвегии не поможет.



Из опубликованного "Арсеналом" заявления следует, что Эдегор повредил медиальную коллатеральную связку своего левого колена и будет проходить лечение под наблюдением медицинского штаба "канониров".



Добавим, "Арсенал" не называет сроки возвращения 26-летнего полузащитника в строй.